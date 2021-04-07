07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...

F.Bahçe'nin Malatya kafilesi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında, deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan 'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde, maç öncesinde 6 futbolcu kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'in 33. haftasında yarın 'a konuk olacak 'de kamp kadrosu açıklandı.

Covid-19 testleri negatife dönen ile ile gribal enfeksiyon geçiren kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan , ve 'da Malatya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:

", , , , , , , , Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.

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