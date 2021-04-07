Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde, maç öncesinde 6 futbolcu kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Covid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'da Malatya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Canberk Aydemir, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ