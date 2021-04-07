07 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Sinan Gümüş şanslı geliyor! 11'de çıktığı 5 maç...
Fenerbahçe'ye bu sezon Sinan Gümüş şanslı geliyor. Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun ilk 11'de başladığı 5 maçı kazanmayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün ilk 11'de çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı. Sezona 2 gol, 1 asistle devam eden 27 yaşındaki futbolcu; Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve son olarak Denizli galibiyetlerinde 11'de forma giydi.
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