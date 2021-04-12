12 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Serdar Aziz Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında mutlak golü kaçırdı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz, takımı adına mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 34. dakikasında Serdar Aziz ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Tecrübeli stoper, Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün kafayla arka direğe gönderdiği topu müsait bir pozisyonda auta gönderdi.
Serdar Aziz, kaçırdığı golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
İşte o pozisyon:
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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