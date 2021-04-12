12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Serdar Aziz Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında mutlak golü kaçırdı!

F.Bahçe mutlak golü kaçırdı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında 'yı konuk eden Fenerbahçe'de , takımı adına mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. İşte o anlar...

'in 34. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 34. dakikasında ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Tecrübeli stoper, 'in kullandığı köşe vuruşunda 'ün kafayla arka direğe gönderdiği topu müsait bir pozisyonda auta gönderdi.

Serdar Aziz, kaçırdığı golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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