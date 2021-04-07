07 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçında Emre Belözoğlu'nun bu görüntüsü çok konuşuldu!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Aynı zamanda bu mücadele, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da ilk maçı oldu. Öte yandan karşılaşmada Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu arasındaki bu görüntü çok konuşuldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Denizlispor maçında İrfan Can'ın iptal edilen golü sonrası oyuna girecekken tekrar kulübeye gönderilen Mert Hakan Yandaş, büyük üzüntü yaşamıştı. Öğrencisinin durumunu fark eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Mert'in alnını öpüp, gönlünü aldığı anlar objektiflere böyle yansımıştı. Bu görüntü sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.
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