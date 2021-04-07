Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e belgeli yanıt!
Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi lansmanında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez." dedi. Bunun üzerine sarı-lacivertli takım, Mustafa Cengiz'e belgeli cevap verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına belgeli yanıt verdi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Belge1: TFF kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ 1924'de Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.
Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.
Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor.
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