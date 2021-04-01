01 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin forvet konusu hakkında gündeme bomba bir isim geldi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Sezon başında 'den, ekibi 'ya 18.5 milyon euro'ya transfer olan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!

ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Kosovalı futbolcunun macerasının kısa sürebileceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!

Siamo Noi'de yer alan haberde 'nin 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için nabız yokladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!

, ve 'dan forvat hattında yeterli katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin Muriqi'ye yöneldiği yazıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!

Yıldız futbolcu , ve olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!

Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!

Öte yandan Muriqi de Kosova'nın ile oynadığı maç sonrası yaptığı açıklamada, " ile 5 yıllık kontratım var. Takımda mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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