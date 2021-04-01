Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvete flaş takviye!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin forvet konusu hakkında gündeme bomba bir isim geldi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Sezon başında Fenerbahçe'den, İtalyan ekibi Lazio'ya 18.5 milyon euro'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Kosovalı futbolcunun macerasının kısa sürebileceği belirtildi.
Lazio Siamo Noi'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için nabız yokladığı ifade edildi.
Yıldız futbolcu Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi.
Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan Udinese maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.
Öte yandan Muriqi de Kosova'nın İsveç ile oynadığı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Lazio ile 5 yıllık kontratım var. Takımda mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
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