Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Attila Szalai transfer rekoru kıracak! Premier Lig'den...
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve takıma katılır katılmaz savunmada liderliği eline alan Attila Szalai, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Özellikle Premier Lig'de talipleri artan Macar stoperin, sezon sonunda büyük bir transfer yapması söz konusu olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Attila Szalai'nin Leicester City'nin radarına girmesi ülkesinde de gündem oldu. Macar Blikk gazetesindeki haberde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Leicester'nin Szalai'yi önümüzdeki yaz döneminde transfer etmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği kaydedilirken bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı. Ülkede şu anki rekor Salzburg'dan Leipzig'e 20 milyon euro'ya geçen Dominik Szoboszlai'ye ait.
BALJIC'IN ELİNDE
Szalai; sarı-lacivertli takımdan 25 milyon euro'ya ayrılması Fenerbahçe tarihinin de en pahalı oyuncusu olacak. Geçen yaz Vedat Muriç'i 18.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya satan Kanarya, 1999-2000 sezonunda Real Madrid'e uğurladığı Elvir Baljic'ten 21 milyon euro gelir elde etmişti. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig