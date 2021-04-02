02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Attila Szalai transfer rekoru kıracak! Premier Lig'den...

Fener'in parlayan yıldızına rekor bonservis! İşte o rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve takıma katılır katılmaz savunmada liderliği eline alan Attila Szalai, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Özellikle 'de talipleri artan Macar stoperin, sezon sonunda büyük bir transfer yapması söz konusu olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Attila Szalai'nin 'nin radarına girmesi ülkesinde de gündem oldu. Macar Blikk gazetesindeki haberde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Leicester'nin Szalai'yi önümüzdeki yaz döneminde transfer etmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği kaydedilirken bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı. Ülkede şu anki rekor Salzburg'dan 'e 20 milyon euro'ya geçen 'ye ait.

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BALJIC'IN ELİNDE

Szalai; sarı-lacivertli takımdan 25 milyon euro'ya ayrılması Fenerbahçe tarihinin de en pahalı oyuncusu olacak. Geçen yaz 'i 18.5 milyon euro karşılığında 'ya satan Kanarya, 1999-2000 sezonunda 'e uğurladığı 'ten 21 milyon euro gelir elde etmişti. (Fotomaç)

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