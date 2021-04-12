12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Dicko'nun golü faul nedeniyle sayılmadı

İşte Kadıköy'de sayılmayan gol!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 34. haftasında 'nin ile oynadığı maçın 39. dakikasında konuk ekipte Dicko'nun golü faul gerekçesiyle sayılmadı.

'in 34. haftasında sahasında 'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında kullanılan korner vuruşunda konuk ekip Dicko ile topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan pozisyondan önce Fenerbahçeli Szalai'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.


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(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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