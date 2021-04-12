Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Dicko'nun golü faul nedeniyle sayılmadı

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçın 39. dakikasında konuk ekipte Dicko'nun golü faul gerekçesiyle sayılmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında kullanılan korner vuruşunda konuk ekip Dicko ile topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan pozisyondan önce Fenerbahçeli Szalai'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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