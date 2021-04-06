06 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Fenerbahçe 9 puan değerinde galibiyet aldı. Mücadelenin ardından spor yazarları mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

REHA KAPSAL - TAMİRAT VE YENİLEME

'de, 'un gitmesi ve 'nun göreve getirilmesinden sonra en çok merak edilen, takımın saha içinde oynayacağı oyun hem de ortaya konulacak mücadeleydi. Çünkü Belözoğlu ilk basın toplantısında Erol Bulut ile oynayamadıkları hem topa sahip olup ritim vererek aynı zamanda alan baskısı yapan bir F.Bahçe olacağını söylemişti.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Tabiki bunu saha içine geçirmek de kolay değildi. Bununla beraber zirveye oynayan rakiplerin puanlar kaybettiği haftada alınacak galibiyetin, üst sıralarda tutunma ve iddiayı sürdürme açısından önemi daha da fazlalaşmıştı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Bu beklentiler ışığında oynanan oyunun ilk yarısında enerjisi olmayan, hareketsiz ve akıl koyulmamış, saha içinde de kendi yarı alanında oyunu kabul eden 'a karşı hücum organizasyonlarını doğru yapamayan bir F.Bahçe izledik.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Takım içinde enteresan olan bazı oyuncular F.Bahçe'den değil sanki kendinden vazgeçmiş gibiydi. Her türlü aksiyona, reaksiyon vermemeleri de işin en ilginç yönlerinden biriydi. Tabiki böyle kapanan rakiplere karşı hücumda üretkenlikte sıkıntı yaşıyorsanız, duran top kullanımları çok önemlimdir.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Zaten F.Bahçe de, sezon başından beri böyle duran toptan gol atma bir ezberi oluştuğundan golü söyle buldu ve çok önemli bir üç puan aldı. Kalan haftalara moral motivasyonlu girmesi, hem de yeni gelen hocasıyla iddiasını sürdürmesi açısından bu çok önemliydi. Oyun istenilen seviyede olmasa bile üç puan önemliydi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Hatta bununla ilgili de bütün sezon boyunca bu aynı cümleleri çokça yazılarımda dile getirmişimdir. Bunun bir tekrarı daha karşısında da yaşandı. 'nun esas yapması gereken, bu bozuk oyun yapısını düzeltmektir.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Eldeki oyuncuları çok amaçlı kullanması gerekiyor. Çizgi oyuncuları gerekli performansı veremiyorsa, daha oyunun merkezinde oynanan iki santrforlu oyuncuları tercih edebileceği gibi. Oyuncuların özellikle rakip yarı alanda rollerini daha iyi belirlemesi gerekli. Çünkü top ayağında olan takım daha sakin olması gerekiyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Aksine sahada bir karmaşa var. Kimin nerede oynadığı belli olmadığı gibi. Aynı zamanda toplu ve topsuz tempo yapıp, sahayı yeri geldiği daraltıp yeri geldiğinde genişletmesini de bilmeli.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Oyun istikrarı, öğrenmek ve uygulama becerisi ile gelir. Sarılacivertlilerin bunun için daha fazla hem teorik hem de pratik olarak çalışmaya ihtiyacı var. Bunlar F.Bahçe'nin sezon boyunca en büyük sorunları olduğundan, sarı-lacivertliler kendinden daha güçsüz rakipler karışışında bile maçın favorisi olarak sahaya çıkamıyordu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Lider, görev verir ve yönlendirir... Aynı zamanda da sarı-lacivertlileri oyuncuların teknik, taktik ve mental olarak 'tamirat ve yenilenmeye' ihtiyacı var. Bunu da gözlemleyip, olumlu yönde değiştirecek olan 'dur.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - LİGE YENİ AYAR GELDİ

'nun ilk maçında neler değişecek, farklı ne seyredeceğiz diye diktik gözlerimizi maça.
Performanslarda veya hatalı kararlarda bir değişiklik yoktu adına.
Yine Fenerbahçe'nin sağ kanadına baskı yapıp topu Caner'e doğru yönlendirdiler. Caner de stoperleri çalıştıran merkez ortalarını yaptı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Sekiz denemede "sıfır" isabetli şut çektiler. Ama iyi olan şeyler de vardı.
Bu kadar beyhude çabanın geçen haftalardan tek farklı yönü disiplin idi. Soğukkanlılıklarını kaybetmeden, oyun planlaması içinde ısrarla denediler. Hatalar yaptılar, topu rakibe kaptırdılar, boşa kaçanlara paslar atılmadı. Maç öncesindeki kazanma planını paniğe kapılmadan uyguladılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Denizli'nin oyunu soğutma çabaları içinde bir türlü tempoya dönüşmedi.
Can derdindeki takım, puanın peşine düşerek zamanı F.Bahçe'nin yapacağı hata için kullandı. Kabul edilmez olan Cüneyt Çakır'ın pozitif futbolu koruyan, kollayan olmamasıydı. Ne kadar yavaş oyun, o kadar az hata. Klasik "başım belaya girmesin" hakem taktiği.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

VAR'daki Abdulkadir Bitigen de "hakemcik" pozisyonunda temiz bir golü "ofsayt" haline getirdi.
Pasifteki oyuncunun kalecinin görüş alanını etkilemesi gerekiyor. İrfan'ın şutu, Szalai'ye çarptığı için gol oldu, Samatta yüzünden değil. Derlerse ki, top Samatta'nın şortuna değdi; gerçekten yazık.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Altı pasın yakın köşesine yüksek gelen korner atışlarını denediler.
İlkinde Ozan kötü vurdu, sonuncuda Samatta tabelayı değiştirdi. O ana kadar bir isabetsiz şutu vardı santraforunun, ikincisinde belki de ligin kaderini değiştirecek anı fotoğrafladı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Birlikte kalarak kazanmak ve yeniden şampiyon adayı olarak dönmek önemliydi. 2'ye inen puan farkı, ikincilik koltuğuna geri dönmek ve yarış için baskıyı yeniden rakiplerin üzerine getirerek son sözü bırakmadılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

EMRE BOL - YETER Mİ?

Şampiyonluk yolundaki rakiplerin kaybettiği haftada; kazanmak en önemli şeydi.
İyi oynamak- kötü oynamak önemsizdi aslında... 'un gidişiyle 'nin ekstra bir performans göstereceğini umuyordum.
Yanılmışım!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Anlayacağınız eski tas, eski hamam! İstatistik oranlarında ne kadar yukarıda olursan ol, topu 3 direk arasından geçiremiyorsan sıkıntı var!
Teknik direktörün ismi Erol olsun, Emre olsun; sahada oynanan oyunun birbirinden farkı yok! Öyle ya da böyle Fenerbahçe 65 gün sonra "Teknik direktör" ile çok çok değerli bir 3 puan aldı. Emre benim dostum, kardeşim... Onun başarılı olmasını herkesten fazla isterim. Lakin bu futbol şampiyonluğa yetmez.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Fazlasını yapmalı ...
Bonservisi zoraki alınacak olan Samatta'nın gol atmasına ve onun golüyle maçın kazanılması benim için çok değerli. Benim Samatta'dan bahsettiğim performans tam olarak buydu.
Takım kötü oynarken çıkıp atacağın 1 gol hem takımını yarışın içine sokar hem de seni...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Duran toplardan atılan gollerle ne kadar yarışın içerisinde olursun o başka tabi!
Ben şampiyon olacak 'den fazlasını bekliyorum. Koskoca Fenerbahçe'nin ilk yarıda isabetli şutunun olmamasına anlam veremiyorum. Düşme namzeti olan bir takıma karşı!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Umarım kimsenin yapmadığını Emre, "Hoca" kısa zamanda yapıverir. Sarı- lacivertliler gole muhtaç olmaz.
Bundan sonra her maç final, her maç olay... kolay olmayacağını biliyorum elbette ama oyuncu kalitesine bakına, "Bu takım şampiyon olur" diyemiyorum ne yazık ki!
Umarım yanılırım.

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