Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını böyle değerlendirdi

Zaten F.Bahçe de, sezon başından beri böyle duran toptan gol atma bir ezberi oluştuğundan golü söyle buldu ve çok önemli bir üç puan aldı. Kalan haftalara moral motivasyonlu girmesi, hem de yeni gelen hocasıyla iddiasını sürdürmesi açısından bu çok önemliydi. Oyun istenilen seviyede olmasa bile üç puan önemliydi.