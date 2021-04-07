Performansıyla kimi zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelse de Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyetinde en büyük pay sahibi Caner Erkin oldu. Sarı lacivertli kulüpteki kariyeri boyunca kimi zaman forma şansı bulamayan, kimi zaman kadro dışı kalan Caner, bu maçtaki istatistikleriyle kendini bir kez daha ispatladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Her sezon en çok konuşulan isimlerden olan Caner Erkin, Denizlispor maçında Fenerbahçe için önemini bir kez daha gösterdi. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu sezon kadro dışı da bırakılan yıldız futbolcu, Denizlispor maçında tam 121 kez topla buluştu. Samatta'nın golünde kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, yüzde 83 pas isabetiyle oynarken, 6'sı isabetli 19 orta yaptı. 5 ikili mücadelenin de 4'ünü kazanan 32 yaşındaki futbolu, galibiyetin kilit isimlerinden oldu.



Bu sezon 25 lig maçında forma giyen Caner Erkin, toplam 8 asist yaptı.

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