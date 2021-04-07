07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu Caner Erkin! İşte o istatistikler...

F.Bahçe'nin kilit oyuncusu Caner!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Performansıyla kimi zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelse de Fenerbahçe'nin galibiyetinde en büyük pay sahibi oldu. Sarı lacivertli kulüpteki kariyeri boyunca kimi zaman forma şansı bulamayan, kimi zaman kadro dışı kalan Caner, bu maçtaki istatistikleriyle kendini bir kez daha ispatladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Her sezon en çok konuşulan isimlerden olan , maçında Fenerbahçe için önemini bir kez daha gösterdi. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu sezon kadro dışı da bırakılan yıldız futbolcu, Denizlispor maçında tam 121 kez topla buluştu. 'nın golünde kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, yüzde 83 pas isabetiyle oynarken, 6'sı isabetli 19 orta yaptı. 5 ikili mücadelenin de 4'ünü kazanan 32 yaşındaki futbolu, galibiyetin kilit isimlerinden oldu.

Bu sezon 25 maçında forma giyen Caner Erkin, toplam 8 asist yaptı.

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