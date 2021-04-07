07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan flaş paylaşım! "Tarih çarpıtılamaz"

Sipahioğlu'ndan flaş paylaşım! Tarih çarpıtılamaz
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarih çarpıtılamaz" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarının sayılması için 'ye başvuruda bulunan Fenerbahçe'de, bu konuyla ilgili paylaşımlar devam ediyor.

Son olarak sarı-lacivertlilerin yöneticisi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sipahioğlu paylaşımında, "Tarih çarpıtılamaz, sulandırılamaz. Bunu yapmaya çalışanlar da karşımıza çıkamaz. Nokta." ifadesini kullandı.

Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden... Belözoğlu neşteri vurdu! Tam 7 futbolcu birden...
Melih Mahmutoğlu nişanlandı Melih Mahmutoğlu nişanlandı
Belözoğlu'dan oyunculara uyarı! Havaya girmek yok Belözoğlu'dan oyunculara uyarı! "Havaya girmek yok"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör