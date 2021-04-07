07 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan flaş paylaşım! "Tarih çarpıtılamaz"
Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarih çarpıtılamaz" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarının sayılması için TFF'ye başvuruda bulunan Fenerbahçe'de, bu konuyla ilgili paylaşımlar devam ediyor.
Son olarak sarı-lacivertlilerin yöneticisi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sipahioğlu paylaşımında, "Tarih çarpıtılamaz, sulandırılamaz. Bunu yapmaya çalışanlar da karşımıza çıkamaz. Nokta." ifadesini kullandı.
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