02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en kritik virajda! Emre Belözoğlu ve futbolcular...

F.Bahçe en kritik virajda! Şampiyonluk...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Nisan ayında şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip 6 karşılaşmaya çıkacak olan , bu maçlara hazırlanmaya devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde 6'da 6 yapmak isteyen sarı lacivertlilerde, bir çok oyuncunun kaderini de bu maçlar belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri

İstikrarsız sonuçlar ve özellikle 'de yaşanan puan kayıplarının ardından ile yollarını ayırıp Emre Belözoğlu'nu göreve getiren 'de nisan ayı çok zorlu geçecek. Zirvedeki ile arasındaki 5 puanlık farkı kapatmak için bu ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hem teknik sorumlu Belözoğlu hem de futbolcular, bir anlamda kulüpteki kaderlerini belirleyecekler. Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak. Bu 6 maçın 4'ü direkt düşme hattının içinde veya düşme korkusu yaşayan takımlarla (, , , ) olacak.

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BİR ÇOK İSİM YA TAMAM YA DEVAM DİYECEK

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşması sonrasında 1 haftayı bay geçecek. Bu 4 düşme adayı takımın dışında ve (d) ile iki mücadele yapılacak. Buralardan alınacak sonuçlar hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak. ()

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