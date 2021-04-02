Nisan ayında şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip 6 karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçlara hazırlanmaya devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde 6'da 6 yapmak isteyen sarı lacivertlilerde, bir çok oyuncunun kaderini de bu maçlar belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri

İstikrarsız sonuçlar ve özellikle Kadıköy'de yaşanan puan kayıplarının ardından Erol Bulut ile yollarını ayırıp Emre Belözoğlu'nu göreve getiren Fenerbahçe'de nisan ayı çok zorlu geçecek. Zirvedeki Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı kapatmak için bu ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hem teknik sorumlu Belözoğlu hem de futbolcular, bir anlamda kulüpteki kaderlerini belirleyecekler. Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak. Bu 6 maçın 4'ü direkt düşme hattının içinde veya düşme korkusu yaşayan takımlarla (Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa) olacak.

BİR ÇOK İSİM YA TAMAM YA DEVAM DİYECEK

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşması sonrasında 1 haftayı bay geçecek. Bu 4 düşme adayı takımın dışında Gaziantep ve Alanya (d) ile iki mücadele yapılacak. Buralardan alınacak sonuçlar hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak. (Sabah)

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ