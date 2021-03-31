Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin futbol anlayışında değişime gideceği gibi belli bir istikrar için de harekete geçti. İşte Belözoğlu'nun yeni sistemi...
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu hem saha içi dizilişte hem kadroda hem de futbol anlayışında değişikliğe gidiyor.
RAKİBİ ISIRAN BİR FENERBAHÇE
Emre Belözoğlu, öncelikle hücumu düşünen ve ilerde rakibe baskı yapan bir anlayışı takıma yerleştirecek ve bu anlayışta istikrar sağlayacak.
SAMATTA'YI KAZANMAK İSİTYOR
Takvim'in haberine göre; Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı Samatta'yı kazanmak istiyor. Santrfor mevkinde Tanzanyalı golcüde ısrar edecek.
İrfan Can ise bu sezon Başakşehir'de sıkça forma giydiği sol kanada kaydırılacak. Sağda Osayi&Valencia rekabeti söz konusu.
SZALAI'NİN PARTNERİ TISSERAND
Savunmanın göbeğinde Szalai&Tisserand ikilisinde ısrarcı olacak. Bilindiği gibi Emre Belözoğlu Tisserand'ın transferinde önemli rol almıştı.
Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Caner Erkin Belözoğlu'nun öncelikli tercihi olacak. Mesut Özil iyileşip form tuttuğunda ise orta sahadaki rekabetin içinde olacak.
TAKIMIN DAYANIKLILIĞI ARTACAK
Bunun dışında Emre Belözoğlu takımın genel fizik-kondisyon durumunu daha üst seviyeye çıkartacak çalışmalar yaptıracak.
Takım içinde daha rekabetçi bir ortam hazırlamak isteyen Emre Belözoğlu, geniş kadrodan en iyi şekilde yararlanmayı da hedefliyor.
Yeni sezon için de 2-3 kaliteli nokta atış transferi söz konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig