31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin futbol anlayışında değişime gideceği gibi belli bir istikrar için de harekete geçti. İşte Belözoğlu'nun yeni sistemi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan hem saha içi dizilişte hem kadroda hem de futbol anlayışında değişikliğe gidiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

RAKİBİ ISIRAN BİR FENERBAHÇE

, öncelikle hücumu düşünen ve ilerde rakibe baskı yapan bir anlayışı takıma yerleştirecek ve bu anlayışta istikrar sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

SAMATTA'YI KAZANMAK İSİTYOR

Takvim'in haberine göre; Belözoğlu, transferinde büyük rol oynadığı 'yı kazanmak istiyor. Santrfor mevkinde Tanzanyalı golcüde ısrar edecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

Orta sahada -- üçlüsü zorunlu olmadıkça bozulmayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

ise bu sezon 'de sıkça forma giydiği sol kanada kaydırılacak. Sağda & rekabeti söz konusu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

SZALAI'NİN PARTNERİ TISSERAND

Savunmanın göbeğinde &Tisserand ikilisinde ısrarcı olacak. Bilindiği gibi Tisserand'ın transferinde önemli rol almıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

Sağ bekte , sol bekte ise 'nun öncelikli tercihi olacak. iyileşip form tuttuğunda ise orta sahadaki rekabetin içinde olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

TAKIMIN DAYANIKLILIĞI ARTACAK

Bunun dışında takımın genel fizik-kondisyon durumunu daha üst seviyeye çıkartacak çalışmalar yaptıracak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

Takım içinde daha rekabetçi bir ortam hazırlamak isteyen , geniş kadrodan en iyi şekilde yararlanmayı da hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni sistemi

Yeni sezon için de 2-3 kaliteli nokta atış transferi söz konusu.

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