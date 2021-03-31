31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Marega'yı kapıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı golcülerin hiçbirinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için forvet arayışlarına şimdiden başladı. Dört bir yandan arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Moussa Marega'nın transferi için ısrarcı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Marega'yı kapıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

için 'den 'yi heyecanlandıran haber...

Son dakika spor haberleri: İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Marega'yı kapıyor

'te yer alan haberde ekipleri ve 'ın da Marega'yı istediği belirtilirken, bu transfer için, "Artık iş işten geçti. Marega F.Bahçe'ye çok yakın" ifadeleri kullandı.

Son dakika spor haberleri: İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Marega'yı kapıyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marega için 'nin en cazip teklifi yapan takım olduğu konuşuluyor. F.Bahçeliler Malili golcüyü dört gözle bekliyor.

Son dakika spor haberleri: İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Marega'yı kapıyor

BELÖZOĞLU'NUN 1 NUMARASI

Sportif Direktörlük döneminde gelecek sezon için Marega'yı 1 numaralı transfer hedefi olarak belirleyen 'nun Malili yıldız için bizzat devreye girdiği konuşuluyor.

Son dakika spor haberleri: İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe Marega'yı kapıyor

FİZİK GÜCÜ İLE ÖNE ÇIKIYOR

F.Bahçe'nin transferinde büyük mesafe aldığı konuşulan Marega, fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Golcü oyuncu özellikle ceza sahası içinde çok etkili bir futbolcu. ()

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