Son dakika spor haberi: Alex de Souza'nın antrenörlük yaptığı Sao Paulo'dan Fenerbahçe paylaşımı!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın antrenörlük kariyerine başladığı Sao Paulo, sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübü etiketleyerek bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, antrenörlük kariyerine ülkesi kulüplerinden Sao Paulo'da başladığını duyurmuştu. Brezilya ekibi de sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübe ithafen bir paylaşımda bulundu. Alex'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Tünaydın büyük Fenerbahçe taraftarı" ifadeleri kullandıldı. Sosyal medyada hem Türk hem de Brezilyalı futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan bu paylaşım, binlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım...
Tünaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2021
💛💙 @Alex10 ❤️🤍🖤@Fenerbahce 🤝 @SaoPauloFC pic.twitter.com/FUnRSYl776
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