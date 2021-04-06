06 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alex de Souza'nın antrenörlük yaptığı Sao Paulo'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Alex'in yeni takımından F.Bahçe paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

'nin efsane futbolcularından 'nın antrenörlük kariyerine başladığı , sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübü etiketleyerek bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin efsane futbolcusu , antrenörlük kariyerine ülkesi kulüplerinden 'da başladığını duyurmuştu. ekibi de sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübe ithafen bir paylaşımda bulundu. 'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Tünaydın büyük taraftarı" ifadeleri kullandıldı. Sosyal medyada hem Türk hem de futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan bu paylaşım, binlerce beğeni aldı.

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İşte o paylaşım...

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