Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mesaisi başladı! 3 yıldız...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Emre Belözoğlu yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.30'da başladı. Denizlispor karşısında maça ilk 11'de çıkan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Enner Valencia ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Malatya'ya gidecek.
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