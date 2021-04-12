12 Nisan 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, , Szalai, , Sosa, Ozan Tufan, , Pelkas, İrfan Can, Valencia

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve , forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare de maç kadrosunda yer almadı.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, , , , , Serdar Aziz ve , sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 19 topu direklerden döndü. Son Yeni Malatya maçında 2 kez direğe takılan Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 7 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. (3M/1B). Gaziantep FK ise deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. (5M/3B).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Alanyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Yiğido Konya engelini de geçti! Seri 11 maça çıktı Yiğido Konya engelini de geçti! Seri 11 maça çıktı
Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü! Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör