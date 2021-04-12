Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare de maç kadrosunda yer almadı.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 19 topu direklerden döndü. Son Yeni Malatya maçında 2 kez direğe takılan Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 7 puan kaybetti.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. (3M/1B). Gaziantep FK ise deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. (5M/3B).
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