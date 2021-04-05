05 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçı sonrası Metin Sipahioğlu'dan 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u Samatta'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Metin Sipahioğlu, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında konuştu. Aksi bir kararın çıkma ihtimalinin olmadığını dile getiren Sipahioğlu, Galatasaray'ın açıklamaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
05.04.2021
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