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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçında Sinan Gümüş 13 maç sonra 11’de

Belözoğlu geldi Sinan 11'e döndü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında 'nin 'u konuk ettiği maçta ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör 'nun şans verdiği futbolcu, böylelikle 13 maç sonra yeniden ilk 11'de süre aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçeli futbolcu , 13 maç sonra mücadelesiyle beraber 11'e döndü.

'nin 27 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş, 'de 13 maç sonra Denizlispor karşılaşmasıyla 11'de sahaya çıktı. Ligde en son olarak 11 Ocak'ta oynanan mücadelesinde 11'de başlayan Gümüş o maçın ardından oynanan 13 maçın 7'sinde sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Sinan Gümüş 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil olmuş ve 3 kez de süre almamıştı.

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