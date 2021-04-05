05 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçında Sinan Gümüş 13 maç sonra 11’de
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u konuk ettiği maçta Sinan Gümüş ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans verdiği futbolcu, böylelikle 13 maç sonra yeniden ilk 11'de süre aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, 13 maç sonra Denizlispor mücadelesiyle beraber 11'e döndü.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra Denizlispor karşılaşmasıyla 11'de sahaya çıktı. Ligde en son olarak 11 Ocak'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde 11'de başlayan Gümüş o maçın ardından oynanan 13 maçın 7'sinde sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Sinan Gümüş 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil olmuş ve 3 kez de süre almamıştı.
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