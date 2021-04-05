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FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu: Rakibe göre hazırlandık

Belözoğlu'ndan Denizlispor yorumu! Rakibe göre hazırlandık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

'in 32. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu,"Kendimizi rakibimize göre hazırladık" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto 'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren son sırada bulunan Yukatel ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun o sözleri:

"Bizde maçın sonucunda inşallah iyi bir skorla ayrılırsak daha iyi değerlendiririz. Oyunu iyi organize etmemiz gerekiyor. Rakibin de durumu ortada. Biz de kazanmak için oynayacağız. Büyük takımlar inişli çıkışlı grafik gösterdiğinde, aidiyet duygusu oluşturmak isterler. Bu da benim yegane görevim. Takımın motive bir şekilde geldiğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçelileri memnun ederiz.

Büyük takımların en büyük gücü kendi sahasında taraftarlı olmasıdır. Bizde de bunun eksikliği var. Kendimizi rakibimize göre hazırladık. 65 gündür burada kazanamıyoruz. Oyunun her iki bölümü için de doğru çalıştığımızı düşünüyorum.

Herkes elinden geleni yapacak, 5 tane çok değerli oyuncu kullanmama şanssızlığımı var. Kaybettiğimiz maçların analizini yaparak buraya hazırlandık. Hemen hemen 13-14 takım aynı şekilde hazırlandığı için ne oynayacaklarını biliyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur."

Çarpıcı Emre Belözoğlu iddiası! haberin devamı

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