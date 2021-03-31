31 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Thiam piyangosu! Çin'den teklif geldi

F.Bahçe'ye Thiam piyangosu! Çin'den teklif geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, sarı-lacivertli takımın diğer golcüleri gibi gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Senegalli futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Bu sezon 6 gol, 2 asistle Fenerbahçe'nin Süper Lig'de hücuma en çok katkı sağlayan ismi olan Mame Thiam için müthiş teklif... Sarı- lacivertlilerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye bir Çin ekibinin talip olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre, 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olun Çin kulübünün 7 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi. Bu sezon yalnızca Thiam değil diğer golcüleri Samatta ve 'den de beklediği performansı alamayan Fenerbahçe'nin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin sezon sonunda 7 milyon Euro bedel karşılığında Thiam'ın satışını onaylayacağı vurgulandı.

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