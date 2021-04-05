05 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçında penaltı itirazları! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u ağırladı. Sarı lacivertliler mücadelenin 35. dakikasında, Valencia'nın ortasında savunmanın müdahalesi sonucu penaltı bekledi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u konuk etti. Mücadelenin 35. dakikasında Valencia'nın ceza sahası içinde topla buluşmasının ardından yaptığı ortaya, savunmada Sakıb Aytaç müdahale etti. Sarı lacivertliler bu müdahale sonrasında penaltı itirazlarında bulundu.
İşte o pozisyon...
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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