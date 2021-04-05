05 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçında penaltı itirazları! İşte o pozisyon...

F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

'in 32. haftasında , evinde 'u ağırladı. Sarı lacivertliler mücadelenin 35. dakikasında, 'nın ortasında savunmanın müdahalesi sonucu penaltı bekledi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 32. haftasında , evinde 'u konuk etti. Mücadelenin 35. dakikasında 'nın ceza sahası içinde topla buluşmasının ardından yaptığı ortaya, savunmada müdahale etti. Sarı lacivertliler bu müdahale sonrasında penaltı itirazlarında bulundu.

Fenerbahçe-Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu: Rakibe göre hazırlandık

İşte o pozisyon...


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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