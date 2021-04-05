05 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçında İrfan Can Kahveci'nin golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon...

F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

'in 32. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Sarı lacivertliler maçın 84. dakikasında 'nin golüyle skoru 2-0'a getirmişti ancak gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 32. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadelenin 84. dakikasında 'nin ceza sahası dışından attığı şutla skoru 2-0'a getirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında poziyon incelendi ve hakem ofsayt kararı verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçında penaltı itirazları! İşte o pozisyon...

İşte o pozisyon...


(Foroğraflar: beIN Sports)

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