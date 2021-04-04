04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe gözünü milli golcüye dikti! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde...

Fener'in gözü milli yıldızda! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor da istiyordu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için girişimlere şimdiden başlayan , ve 'yi gönderip yerine yeni golcüler almak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, gözünü milli yıldıza dikti. Kanarya bu transfer için 'den , ve ile yarışırken, 'dan ve ile çekişiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Transferin gözde isimlerinden için girişimlerini sürdürüyor. 'nun teklif yaptığı milli futbolcunun taliplileri oldukça fazla. , ve 'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki forvetle İtalyan ekipleri ve da ciddi şekilde ilgileniyor. Belözoğlu'nun gelecek sezon mutlaka takımda görmek istediği golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. ile sözleşmesi bitecek olan Karaman, 'de bu sezon 7 gol attı. (Fotomaç)

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