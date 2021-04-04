04 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe gözünü milli golcüye dikti! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde...
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için girişimlere şimdiden başlayan Fenerbahçe, Samatta ve Papiss Cisse'yi gönderip yerine yeni golcüler almak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, gözünü milli yıldıza dikti. Kanarya bu transfer için Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile yarışırken, İtalya'dan Genoa ve Sampdoria ile çekişiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transferin gözde isimlerinden Kenan Karaman için Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Emre Belözoğlu'nun teklif yaptığı milli futbolcunun taliplileri oldukça fazla. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki forvetle İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria da ciddi şekilde ilgileniyor. Belözoğlu'nun gelecek sezon mutlaka takımda görmek istediği golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Karaman, Bundesliga 2'de bu sezon 7 gol attı. (Fotomaç)
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