04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Moussa Marega ısrarı sürüyor! İşte oyuncunun istediği rakam...

Kanarya'nın Marega ısrarı! İşte istediği rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Gelecek sezon ilk iş olarak kadrosuna hedef bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'de, listenin ilk sırasında Moussa Marega var. Devre arasında oyuncuyla anlaşan ancak kulübü 'nun göndermediği yıldız forvet, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutması bekleniyor. İşte 29 yaşındaki oyuncunun istediği rakam... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı için hummalı bir çalışma yapılırken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor. Sarı-lacivertilerin yaz transfer döneminde ilk hedefi golcü sıkıntısını kökünden çözmek. Bu noktada ön plana çıkan ilk isim ise sezon sonunda ile yollarını ayırması beklenen Moussa Marega... Fenerbahçe, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak Porto'nun 'Pazarlık dahi yapmayız' restiyle karşılaşmıştı.

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3 YILLIK MUKAVELE İSTİYOR

Sezon sonunda serbest kalacak olan Marega'nın Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi. İlk hedefinin 'de oynamak olduğunu her fırsatta belirten Marega, Ada'dan istediği teklifi bulamazsa en ciddi aday olarak Fenerbahçe görülüyor. Malili yıldız, kararını haziran ayı içerisinde verecek. ()

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