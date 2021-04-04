04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi dikkat çeken istatistik! 13 maçtır...

Dikkat çeken istatistik! 13 maçtır...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, ligde rakibine 13 maçtır yenilmiyor.

'in 32. haftasında yarın Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, yeşil-siyahlılara ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Bu müsabakaların 9'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Denizlispor'a karşı son mağlubiyetini Mart 2005'te 2-0'lık skorla deplasmanda aldı.

Fenerbahçe evinde kayıp
Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, lig tarihinde sahasında tek sezonda en fazla beş maçlık galibiyet hasreti yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990 yılının eylül ve ekim ayları arasında 5 karşılaşmadan 3 puan çıkaramamıştı.

Ozan Tufan ön planda
Bu sezon ligde 5 gol, 5 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlayan , 2019-2020 sezonunda 6 gol ve 5 asistle oynamıştı. Bir süredir 11'den uzak olan Ozan'ın, Denizlispor karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

Sakat ve cezalılar
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan , ve yarın oynanacak olan Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde , , , , ve ise sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Düdük Cüneyt Çakır'da
Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de olacak.

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