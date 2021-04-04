Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları! İşte Ali Koç'un o konuşması...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve 32. hafta maçında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçtan önce moral depoladı. Başkan Ali Koç takımla yemek yedi ve oyuncularla şampiyonluk konuşması yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçı öncesi futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki barbekü organizasyonuna Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.
HEPİNİZE GÜVENİYORUM
Ali Koç yemek sırasında oyuncularla yakından ilgilenip, sohbet etti. Başkanın, şampiyonluk yarışında puan olarak geride olmalarına rağmen iddialarının devam ettiğini belirterek, "Her şey size bağlı. Kalan 10 maçı kazanmamız halinde ben ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Hem Emre'ye hem size güveniyorum. Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...