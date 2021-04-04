04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları! İşte Ali Koç'un o konuşması...

Ali Koç'tan takıma şampiyonluk konuşması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve 32. hafta maçında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçtan önce moral depoladı. Başkan takımla yemek yedi ve oyuncularla şampiyonluk konuşması yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'de başkan ile yöneticiler, maçı öncesi futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi. 'ndeki barbekü organizasyonuna Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.

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HEPİNİZE GÜVENİYORUM

Ali Koç yemek sırasında oyuncularla yakından ilgilenip, sohbet etti. Başkanın, şampiyonluk yarışında puan olarak geride olmalarına rağmen iddialarının devam ettiğini belirterek, "Her şey size bağlı. Kalan 10 maçı kazanmamız halinde ben ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Hem Emre'ye hem size güveniyorum. Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.

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