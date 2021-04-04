04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçı öncesi Samandıra’da güzel görüntüler!

Samandıra’da güzel görüntüler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. haftasında 'u konuk edecek olan 'de, bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin Emre Belözoğlu yönetiminde Samandıra'da yaptığı antrenmanlarda, güzel görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yukatel maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler dün 2 grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Neşeli geçen idmanda Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci takım arkadaşları Mert Hakan ve Sinan Gümüş'ü sırtında taşıdı. Takım bugün son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girecek.

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GOLCÜLERE ÖZEL İLGİ

Emre Belözoğlu, antrenmanda golcü oyunculara özel ilgi gösterdi. Mbwana Samatta, Thiam ve ile yakından ilgilenen Belözoğlu, iç sahada yaşanan sıkıntıyı aşabilmek için gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini anlattı. Genç hoca, orta saha ve defans oyuncularından da golü düşünmelerini istedi.

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