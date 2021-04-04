Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçı öncesi Samandıra’da güzel görüntüler!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin Emre Belözoğlu yönetiminde Samandıra'da yaptığı antrenmanlarda, güzel görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler dün 2 grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Neşeli geçen idmanda Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci takım arkadaşları Mert Hakan ve Sinan Gümüş'ü sırtında taşıdı. Takım bugün son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girecek.
GOLCÜLERE ÖZEL İLGİ
Emre Belözoğlu, antrenmanda golcü oyunculara özel ilgi gösterdi. Mbwana Samatta, Thiam ve Cisse ile yakından ilgilenen Belözoğlu, iç sahada yaşanan sıkıntıyı aşabilmek için gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini anlattı. Genç hoca, orta saha ve defans oyuncularından da golü düşünmelerini istedi.
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