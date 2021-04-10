10 Nisan 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank: 2-3

VakıfBank final serisinde öne geçti
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2021

, 2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında ’yi deplasmanda 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10’luk setlerle 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan , Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında 'ye konuk oldu. Karşılaşmayı 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10'luk setlerle 3-2 galip tamamlayan sarı-siyahlılar, seride 1-0 öne geçti. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hücum ve defansta etkili başlayan , teknik molaya 12-6 önde girdi. Setin devamında da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-siyahlı ekip, ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2. ve 3. setlerde skor üstünlüğünü yakalayamayan VakıfBank, 4. sette 25-18'lik skorla üstünlük sağlayarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Maçın son setinde etkili oynayan sarı siyahlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin ikinci maçında 13 Nisan Salı günü saat 19.30'da 'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: ,
Fenerbahçe: Kelsey 17, Dicle, 23, 9, 12, Naz 4, Cansu (L), , 6, Lila
VakıfBank: Kübra 10, 2, 23, 14, Maja 3, Zehra 10, Ayça (L), Gabi 11, Gizem (L), Gözde, Cansu 1, Melis 1, Tuğba
Setler: 16-25, 25-22, 25-18, 18-25, 10-15
Süre: 125 dakika (24, 30, 26, 28, 17)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Başkan Erdoğan'dan Ata sporlarına destek! Başkan Erdoğan'dan Ata sporlarına destek!
Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti! Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti!
Hakan Reçber Avrupa şampiyonu! Hakan Reçber Avrupa şampiyonu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör