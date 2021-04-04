Dikkat çeken Marega açıklaması! "Fenerbahçe transferi bitirirse..."

A Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma transfer olacağı konuşulan Moussa Marega ile ilgili "Eğer Fenerbahçe Marega transferini bitirirse, komple bir 9 numaraya kavuşur gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.

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