Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Futbola olan yeteneğini lise de öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Akintola, "Okula başladığımda zaten futbol oynuyordum. Liseye başladığımda da okul takımına katıldım. Performansım çok iyiydi. Herkes beni çok beğeniyordu. Özellikle lisedeki öğretmenim performansımdan çok mutluydu. Beni bir kulübe yönlendirdi. Lise takımındaki öğretmenim, beni keşfeden ilk kişiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ