12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda gündemine flaş bir ismi aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'de topladığı 63 puanla zirveyi yakından takip eden , sezon sonu için de kollarını sıvamış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertliler ilk olarak golcü arayışı halletmek isterken, listenin başında bulunan 'un golcüsü ile temasa geçmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

'in iddiasına göre, 'yle anlaştığı iddia edilen ile söz kesti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Başarılı golcünün gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Gabonlu yıldız tek başına , ve 'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Sarı lacivertli takımda, ocak ayında ve için 'un golcüsü 'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

DİĞER HATAYLI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

'nın transferinde büyük mesafe kat eden , 'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri olan David Akintola'yı da gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için yakın zamanda girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

MESUT'A HAYRAN

Bu sezon 'de ilk kez mücadele eden 'da Nijeryalı futbolcu David Akintola, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş hamle! Sezon sonunda...

Futbola olan yeteneğini lise de öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Akintola, "Okula başladığımda zaten futbol oynuyordum. Liseye başladığımda da okul takımına katıldım. Performansım çok iyiydi. Herkes beni çok beğeniyordu. Özellikle lisedeki öğretmenim performansımdan çok mutluydu. Beni bir kulübe yönlendirdi. Lise takımındaki öğretmenim, beni keşfeden ilk kişiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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