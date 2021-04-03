Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...
Erol Bulut'un yerine teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin eleştirilen oyununu değiştirmeyi planlıyor. Eksikler üzerine çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, ilk 11'de de flaş değişiklikler yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'de pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu sistemle birlikte kadroda da değişikliğe hazırlanıyor.
Son dönemde kulübeye çekilen Ozan Tufan yeniden ilk 11'e monte edilecek ilk isim.
Orta sahada ileriye dönük oynayacak formda oyuncunun, on numara bölgesindeki Pelkas'ın yükünü hafifletmesi hedefleniyor.
Belözoğlu'nun savunmada da Szalai'nin yanında Serdar Aziz'in yerine yeniden Tisserand'a şans verebileceği gelen haberler arasında.
Bu değişikliğin amacı ise Marcel Tisserand'ın topu oyuna sokma konusunda Serdar'a göre daha etkili olması.
Merakla beklenen hücum hattı ise yarın yapılacak son idmanda şekillenecek.
Osayi Samuel, Valencia ve Samatta favori görünse de Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Cisse de rekabetin içinde.
Öte yandan Ozan'ın orta sahaya dönmesiyle Luiz Gustavo ve Sosa'dan birisi kulübeye gidecek. Bu konudaki tercih maçın zorluğuna ve rakibe göre yapılacak. Son kararı Emre Belözoğlu verecek. (Fotomaç)
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