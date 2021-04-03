03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Erol Bulut'un yerine teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin eleştirilen oyununu değiştirmeyi planlıyor. Eksikler üzerine çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, ilk 11'de de flaş değişiklikler yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'de pazartesi günü 'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu sistemle birlikte kadroda da değişikliğe hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Son dönemde kulübeye çekilen yeniden ilk 11'e monte edilecek ilk isim.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Orta sahada ileriye dönük oynayacak formda oyuncunun, on numara bölgesindeki Pelkas'ın yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Belözoğlu'nun savunmada da Szalai'nin yanında 'in yerine yeniden Tisserand'a şans verebileceği gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Bu değişikliğin amacı ise 'ın topu oyuna sokma konusunda Serdar'a göre daha etkili olması.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Merakla beklenen hücum hattı ise yarın yapılacak son idmanda şekillenecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Osayi Samuel, ve Samatta favori görünse de , , ve de rekabetin içinde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...

Öte yandan Ozan'ın orta sahaya dönmesiyle ve 'dan birisi kulübeye gidecek. Bu konudaki tercih maçın zorluğuna ve rakibe göre yapılacak. Son kararı verecek. (Fotomaç)

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