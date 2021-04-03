03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde olan Joachim Löw'ü Almanlar istemiyor!

F.Bahçe'ye Löw'den iyi haber! Almanlar istemiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim 'den iyi haber geldi. milli takımındaki görevini 'nın ardından bırakacak olan deneyimli teknik adamın, daha erken ayrılması söz konusu olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nın gazetesi, 'nın ardından görevden ayrılacak olan Joachim için anket düzenledi. "Sizce 'ye Almanya Joachim Löw ile mi, Löw olmadan mı katılmalı?" sorusunun yer aldığı ankete katılan 255 bin kişiden yüzde 87'si, Löw'ün başlamadan önce görevden ayrılması yönünde oy kullandı. 61 yaşındaki çalıştırıcının görevine devam etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 13'te kaldı. ve basını, Löw ile 'nin yanı sıra 'dan memnun olmayan 'in ilgilendiğini belirtti. (Fotomaç)

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