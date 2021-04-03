Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde olan Joachim Löw'ü Almanlar istemiyor!
Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'den iyi haber geldi. Almanya milli takımındaki görevini 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bırakacak olan deneyimli teknik adamın, daha erken ayrılması söz konusu olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Almanya'nın Bild gazetesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından görevden ayrılacak olan Joachim Löw için anket düzenledi. "Sizce EURO 2020'ye Almanya Joachim Löw ile mi, Löw olmadan mı katılmalı?" sorusunun yer aldığı ankete katılan 255 bin kişiden yüzde 87'si, Löw'ün Avrupa Şampiyonası başlamadan önce görevden ayrılması yönünde oy kullandı. 61 yaşındaki çalıştırıcının görevine devam etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 13'te kaldı. Alman ve İspanyol basını, Löw ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Zidane'dan memnun olmayan Real Madrid'in ilgilendiğini belirtti. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig