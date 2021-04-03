03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ısrarı sürüyor! Emre Belözoğlu'dan flaş hamle...
Gelecek sezon bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, gözler uzun süredir Cengiz Ünder'e çevriliydi. İtalyan basınından flaş iddialar peş peşe gelmeye devam ediyor. Çıkan haberlerde, sarı lacivertlilerin milli oyuncunun peşinde olduğu ve Emre Belözoğlu'nun yoğun çaba harcadığı ifade ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Cengiz Ünder için Fenerbahçe iddiaları hız kesmeden sürüyor... İtalyan basını bir kez daha genç yıldızın Roma'nın gelecek planları arasında yer almadığını yazarken, Fenerbahçe'nin transferde ilk aday olduğunu duyurdu. Emre Belözoğlu'nun Cengiz'i çok istediği, sık sık görüşüp ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Ünder, kiralık olarak forma giydiği Leicester'de 19 maçta 2 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. A Milli Takım'da da 25 maçta 7 golü var.
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