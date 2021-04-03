03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ısrarı sürüyor! Emre Belözoğlu'dan flaş hamle...

Fener'in Cengiz ısrarı sürüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Gelecek sezon bir kanat transferi yapmak isteyen 'de, gözler uzun süredir 'e çevriliydi. basınından flaş iddialar peş peşe gelmeye devam ediyor. Çıkan haberlerde, sarı lacivertlilerin milli oyuncunun peşinde olduğu ve 'nun yoğun çaba harcadığı ifade ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

için iddiaları hız kesmeden sürüyor... basını bir kez daha genç yıldızın 'nın gelecek planları arasında yer almadığını yazarken, Fenerbahçe'nin transferde ilk aday olduğunu duyurdu. 'nun Cengiz'i çok istediği, sık sık görüşüp ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Ünder, kiralık olarak forma giydiği 'de 19 maçta 2 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. 'da da 25 maçta 7 golü var.

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