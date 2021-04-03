Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde bir süper yıldız daha! Perotti'nin yerine...

Sezon başında ve devre arasında gerçekleşen transfer dönemlerinin şampiyonu olan Fenerbahçe, sezon sonunda da bomba isimleri kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli oyuncu Diego Perotti'den sakatlığı sebebiyle yararlanamayan Kanarya, onun yerine bir başka süper yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezonun kadro planlamasında kanat bölgesine çok büyük bir önem veren Fenerbahçe gözünü bir kez daha İtalya'ya dikti.

Sarı-Lacivertliler sezon başında transfer ettiği ancak sakatlık sorunları nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Diego Perotti'nin alternatifini yine Roma'da buldu.

Bir süredir oyuncu havuzundaki isimlerle ilgili değerlendirmeler yapan yönetimin Stephan El Shaarawy'de karar kıldığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; İtalyan kanat oyuncusuyla kısa süre içinde görüşmelerin başlaması planlanıyor.

BEDELSİZ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Roma 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin'e sattığı yıldız futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak transfer etti. Ancak Çizme basınına göre El Shaarawy yeni sezon planlamasında yer almıyor

Mısır asıllı İtalyan yıldızın sezon sonunda kiralık veya bonservisiyle elden çıkarılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Stephan El Shaarawy ile nisan ayı içinde temasa geçeceği öğrenildi.

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