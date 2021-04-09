09 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. İşte o sözler... (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

Mutlak galibiyet parolasıyla deplasmanına çıkan 'de alınan 1-1'lik beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!

Teknik sorumlu ile ilk maçından galip ayrılan , şampiyonluk yolunda kritik maçta 2 puan bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!

'de, deplasmanında kaybedilen 2 puanın hayal kırıklığı yaşanırken, Fenerbahçe Direktörü devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!

Maç sonu soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Belözoğlu, oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı.
İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!

"Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!

Ligde daha kat edilecek çok yol olduğuna değinen Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!

Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Direktörü , "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Olay sözler! Belözoğlu'nu göreve getirmek ben şampiyon olmayacağım demek Olay sözler! "Belözoğlu'nu göreve getirmek ben şampiyon olmayacağım demek"
Canlı yayında çok sert sözler! Ben olsam utanır sokağa çıkamam Canlı yayında çok sert sözler! "Ben olsam utanır sokağa çıkamam"
F.Bahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber! Gaziantep maçı öncesi... F.Bahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber! Gaziantep maçı öncesi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör