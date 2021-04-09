"Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" cümlelerine yer verdi.