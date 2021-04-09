Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun flaş maç sonu konuşması!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. İşte o sözler... (FB spor haberleri)
Mutlak galibiyet parolasıyla Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de alınan 1-1'lik beraberliğin şoku yaşanıyor.
Teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile ilk maçından galip ayrılan Kanarya, şampiyonluk yolunda kritik maçta 2 puan bıraktı.
Fenerbahçe'de, Malatya deplasmanında kaybedilen 2 puanın hayal kırıklığı yaşanırken, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu devreye girdi.
Maç sonu soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Belözoğlu, oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı.
İşte o sözler...
"Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" cümlelerine yer verdi.
Ligde daha kat edilecek çok yol olduğuna değinen Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi.
Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.
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