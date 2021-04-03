Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen ancak geride kalan 30 haftada sadece 4 gol atabilen Mbwana Samatta, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle adeta yeniden başlayacak. Tanzanyalı golcü, sarı lacivertlilerin yeni sisteminde performansını yükseltmek için hırs yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Hoca değişikliği Mbwana Samatta'yı da umutlandırdı. Büyük beklentilerle transfer edilen Tanzanyalı golcü ligde geride kalan 30 haftada 4 gol atarken, hayal kırıklığına neden olmuştu. Teknik sorumluluğa getirilen Emre Belözoğlu'nun daha ofansif oynayacaklarını açıklaması ile birlikte Samatta'nın performansının da yükseleceği öngörülüyor. Temposunu artıran forvet dün idmandan çalışırken bir fotoğrafını paylaşarak taraftarlara mesaj yolladı ve çok sayıda beğeni aldı. Samatta'nın Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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