03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil’e İngiltere'de düzenlenen saldırıya 100 yıl ceza!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'e, Arsenal'de oynadığı dönemde İngiltere'de düzenlenen saldırıda karar çıktı. Mesut'un takım arkadaşı Kolasinac'a da saldıran çeteye 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Mesut Özil'in Arsenal'de forma giydiği dönemde Londra'da takım arkadaşı Kolasinac'la uğradığı saldırı ile ilgili devam eden davada, sekiz kişiden oluşan çete için 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Soyguncuların Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen birçok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi. Mesut saldırıdan bir Türk restoranına girerek kurtulmuştu.
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