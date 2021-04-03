03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil’e İngiltere'de düzenlenen saldırıya 100 yıl ceza!

Özil’e saldırıya 100 yıl ceza!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

'nin yıldız oyuncusu Özil'e, 'de oynadığı dönemde 'de düzenlenen saldırıda karar çıktı. Mesut'un takım arkadaşı Kolasinac'a da saldıran çeteye 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Özil'in 'de forma giydiği dönemde Londra'da takım arkadaşı Kolasinac'la uğradığı saldırı ile ilgili devam eden davada, sekiz kişiden oluşan çete için 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Soyguncuların Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen birçok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi. Mesut saldırıdan bir restoranına girerek kurtulmuştu.

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