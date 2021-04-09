09 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon yapılanması doğrultusunda stopere iki takviye kararı aldı. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki isimler ve detaylar... (FB spor haberleri)





Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Teknik direktör ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen 'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok takımında görev almış 'i dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

son olarak deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen bomba isimleri duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

MUSTAFI VE YERRY MINA

Savunma problemini bir türlü çözemeyen ; Mustafi ve adeta ilk göz ağrısı durumundaki 'yı kiralamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!

Shkodran Mustafi'nin ise ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.

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