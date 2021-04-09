Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stopere 2 takviye birden!
Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon yapılanması doğrultusunda stopere iki takviye kararı aldı. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki isimler ve detaylar... (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.
Fenerbahçe son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen bomba isimleri duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
MUSTAFI VE YERRY MINA
Savunma problemini bir türlü çözemeyen Fenerbahçe; Mustafi ve adeta ilk göz ağrısı durumundaki Yerry Mina'yı kiralamak istiyor.
Shkodran Mustafi'nin ise Schalke ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.
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