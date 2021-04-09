09 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!

34. haftanın hakemleri belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. , , , ve diğer takımların maçlarında hangi hakemler düdük çalacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 34. haftanın hakemleri belli oldu. 4 büyüklerin maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

- maçında , - maçında , - maçında ve - karşılaşmasında düdük çalacak.

İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler...

10 Nisan Cumartesi:

13.30 -Göztepe:

16.00 -Trabzonspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar:

13.30 -:

16.00 -Fraport TAV Antalyaspor:

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Serkan Tokat

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

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