Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımların maçlarında hangi hakemler düdük çalacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu. 4 büyüklerin maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
Rizespor - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor - Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu ve Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasında Mete Kalkavan düdük çalacak.
İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler...
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
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