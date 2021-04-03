03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti!

Sözer sağlık kontrolünden geçti!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

'de teknik sorumlu 'nun yardımcılığına getirilen , sağlık kontrolünden geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

A takımın yeni yardımcı antrenörü sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sözer; , , göz, , ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sözer kontrollerin ardından antrenmanda yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ısrarı sürüyor! Emre Belözoğlu'dan flaş hamle...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Perotti'yi gözden çıkardı! Yerine süper yıldız... F.Bahçe Perotti'yi gözden çıkardı! Yerine süper yıldız...
F.Bahçe'ye Löw'den iyi haber! Almanlar istemiyor F.Bahçe'ye Löw'den iyi haber! Almanlar istemiyor
Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler... Emre Belözoğlu dokunuşu! İlk 11'de flaş değişiklikler...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör