03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti!
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
A takımın yeni yardımcı antrenörü Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sözer; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sözer kontrollerin ardından antrenmanda yer aldı.
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