Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada kazanarak farkı kapatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Fenerbahçe ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta

Denizlispor: Cenk, Muhammed, Fabiano, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Sacko, Discerud, Sagal, Rodallega

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi.

Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

FENERBAHÇE, SON 9 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021'de oynadığı maçların 8'ini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

DENİZLİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor.

İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı.

Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.

FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETLERİ

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

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