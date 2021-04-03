Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak performasıyla hayal kırıklığı yaratan Mauricio Lemos'tan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Yönetimin gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı Uruguaylı futbolcuya eski takımının talip olduğu öğrenildi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, hem yaz transfer döneminde hem de ocak ayında önemli isimleri transfer etmişti.
Geride bıraktığımız sezon özellikle stoper hattında ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında Marcel Tisserand ile birlikte Mauricio Lemos'u renklerine bağlamıştı.
Sezon başında düzenli olarak ilk 11'de Uruguaylı savunma oyuncusu, ilerleyen haftalarda formunun düşmesi sonrası formasını kaptırmıştı.
Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'un geleceği belirsizliğini koruyor.
LAS PALMAS TEKLİF YAPACAK
İspanyol basınında yer alan ve Takvim'in derlediği haberde Las Palmas'ın, eski futbolcusunu kadrosuna katmak için sezon sonunda teklif yapacağını iddia etti.
25 yaşındaki Uruguaylı stoper, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 karşılaşmada 773 dakika süre aldı.
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