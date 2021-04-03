03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak performasıyla hayal kırıklığı yaratan Mauricio Lemos'tan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Yönetimin gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı Uruguaylı futbolcuya eski takımının talip olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , hem yaz transfer döneminde hem de ocak ayında önemli isimleri transfer etmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu

Geride bıraktığımız sezon özellikle stoper hattında ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında Marcel Tisserand ile birlikte 'u renklerine bağlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu

Sezon başında düzenli olarak ilk 11'de Uruguaylı savunma oyuncusu, ilerleyen haftalarda formunun düşmesi sonrası formasını kaptırmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu

'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu

LAS PALMAS TEKLİF YAPACAK

İspanyol basınında yer alan ve Takvim'in derlediği haberde Las Palmas'ın, eski futbolcusunu kadrosuna katmak için sezon sonunda teklif yapacağını iddia etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu

25 yaşındaki Uruguaylı stoper, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 karşılaşmada 773 dakika süre aldı.

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