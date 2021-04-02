02 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Çalışmalara başladı
Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşma öncesinde 28. haftada oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin antrenmanında yer aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, Süper Lig'in 28. haftasında sakatlanmıştı.
Türk asıllı Alman futbolcu yaklaşık 1 ay sonra, sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer aldı ve koşulara başladı.
Sarı-lacivertli takım bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı:
📸 Mesut Özil 💪 pic.twitter.com/MHDAvPgMaH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2021
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig