Son dakika basketbol haberleri... THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, evinde İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih galibiyetinin ardından play-off'lara kalmayı başarmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 33. haftasında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

THY EuroLeague'de üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda çıktığı son 17 müsabakada 15 galibiyet aldı. Barcelona ise son 10 maçının 7'sini kazandı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

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