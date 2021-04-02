02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko-Barcelona EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko-Barcelona EuroLeague maçı ne zaman ve saat kaçta?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika basketbol haberleri... THY 'de , evinde  temsilcisi 'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih galibiyetinin ardından play-off'lara kalmayı başarmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

, THY 'in 33. haftasında bu akşam 'nın takımıyla karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve kanalından canlı olarak yayınlanacak.

THY EuroLeague'de üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda çıktığı son 17 müsabakada 15 galibiyet aldı. Barcelona ise son 10 maçının 7'sini kazandı.

Bu sezon kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor. temsilcisi, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

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