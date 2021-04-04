04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı! "Unutmayacağız"

Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı hatırlatarak, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti.

Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı.

ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır."

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