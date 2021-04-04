04 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a gönderme! Mağlubiyet sonrası...

İrfan Can'dan G.Saray'a gönderme! Mağlubiyet sonrası...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılıları kızdıracak bir beğeni yaptı ve yardımcı antrenör 'in sözlerine göndermede bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Galatasaray'ın 'a 3-0 yenilmesinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

İrfan Can, spor yorumcusu 'ın maçtan sonra Twitter hesabından paylaştığı, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü…" şeklindeki yorumu beğendi.

Ara transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı büyük bir yarışa sokan İrfan Can'ın bu beğenisi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

LEVENT ŞAHİN, İRFAN CAN'IN DÜĞÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü , Hatayspor maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla corona virüse verdik" ifadelerini kullanarak İrfan Can Kahveci'nin düğününü işaret etmişti.

F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! Eski takımı talip oldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı! Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı!
F.Bahçe'de yıldızlar sahada! Mesut ve Perotti... F.Bahçe'de yıldızlar sahada! Mesut ve Perotti...
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör