Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a gönderme! Mağlubiyet sonrası...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılıları kızdıracak bir beğeni yaptı ve yardımcı antrenör Levent Şahin'in sözlerine göndermede bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 yenilmesinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den çok konuşulacak bir hamle geldi.
İrfan Can, spor yorumcusu Yalçın Ayhan'ın maçtan sonra Twitter hesabından paylaştığı, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü…" şeklindeki yorumu beğendi.
Ara transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı büyük bir yarışa sokan İrfan Can'ın bu beğenisi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
LEVENT ŞAHİN, İRFAN CAN'IN DÜĞÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ
Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Hatayspor maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla corona virüse verdik" ifadelerini kullanarak İrfan Can Kahveci'nin düğününü işaret etmişti.
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