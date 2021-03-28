28 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Moussa Marega transferinde Fenerbahçe'ye rakip!
Gelecek sezon kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de, listenin ilk sırasında Moussa Marega var. Sarı lacivertliler dört koldan girişimlerini sürdürürken, 29 yaşındaki oyuncu için dev bir rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Portekiz'de yayın yapan Record'da yer alan haberde 29 yaşındaki golcünün İtalyan devi Roma'ya önerildiği iddia edildi. Malili yıldızın şartlarını görüşen Roma'nın dışında Fenerbahçe'nin de teklifinin gündemde yer aldığı ve kısa süre içinde karar verilebileceği ileri sürüldü. Ayrıca Marega'nın Porto ile sözleşme yenileme konusunda uzlaşamadığı da ifade edildi.
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