03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri: Teknik sorumlu olarak takımın başına getirilen Emre Belözoğlu bir yandan şampiyonluğu bir yandan da gelecek sezonları düşünerek planlamalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler Ömer Faruk Beyaz'ı elinden kaçırtıktan sonra altyapı oyuncularına özel ilgi gösteriyor. İşte Fenerbahçe'nin Arda Güler'den sonra ortaya çıkan bir diğer yıldız ismi... (FB spor haberleri)




Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Altyapıdan son dönemde birçok önemli yeteneği çıkaran 'de yeni bir isim daha gündemde duruyor.

Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...

Milli takım döneminde takımına ilk kez davet edilen sarı-lacivertlilerin oyuncusu , dikkat çekmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...

'in haberine göre, Milli Takımı ile 'da düzenlenen turnuvaya katılan Askarov, ülkesinin , ve Özbekistan U21 milli takımlarına karşı oynadığı üç maçta da forma giydi.

Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...

Kazak yetkililerin sosyal medyada keşfedip kadroya dahil ettikleri 18 yaşındaki sol bek, ilk milli tecrübesinde izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...

Milli Takımı'nda turnuvanın öne çıkan isimlerinden olduğu değerlendirilmesi yapılan Fenerbahçeli futbolcunun, cesur oyunu ve sık ileri çıkışlarının beğeni topladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...

Pas yüzdesinin yüksekliği, top sürme becerisi ve çabukluğuyla da dikkat çeken Askarov'un defansif olaraksa rakibe baskı yaparak savunmada aktif bir görüntü çizdiği iletildi.

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