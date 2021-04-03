Son dakika spor haberleri: Herkesin gözü onda! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...
Fenerbahçe'de son dakika haberleri: Teknik sorumlu olarak takımın başına getirilen Emre Belözoğlu bir yandan şampiyonluğu bir yandan da gelecek sezonları düşünerek planlamalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler Ömer Faruk Beyaz'ı elinden kaçırtıktan sonra altyapı oyuncularına özel ilgi gösteriyor. İşte Fenerbahçe'nin Arda Güler'den sonra ortaya çıkan bir diğer yıldız ismi... (FB spor haberleri)
Altyapıdan son dönemde birçok önemli yeteneği çıkaran Fenerbahçe'de yeni bir isim daha gündemde duruyor.
Milli takım döneminde Kazakistan U21 takımına ilk kez davet edilen sarı-lacivertlilerin U19 takımı oyuncusu Mikael Askarov, dikkat çekmeye devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre, Kazakistan U21 Milli Takımı ile Antalya'da düzenlenen turnuvaya katılan Askarov, ülkesinin Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Özbekistan U21 milli takımlarına karşı oynadığı üç maçta da forma giydi.
Kazak yetkililerin sosyal medyada keşfedip kadroya dahil ettikleri 18 yaşındaki sol bek, ilk milli tecrübesinde izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Kazakistan U21 Milli Takımı'nda turnuvanın öne çıkan isimlerinden olduğu değerlendirilmesi yapılan Fenerbahçeli futbolcunun, cesur oyunu ve sık ileri çıkışlarının beğeni topladığı öğrenildi.
Pas yüzdesinin yüksekliği, top sürme becerisi ve çabukluğuyla da dikkat çeken Askarov'un defansif olaraksa rakibe baskı yaparak savunmada aktif bir görüntü çizdiği iletildi.
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