02 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cengiz Ünder'e çok yakın! Transferi İtalyanlar yazdı...

Spor Toto Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetiminde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer harekatı da sürüyor. Milli oyuncuyu uzun süredir gündeminde tutan sarı lacivertliler, bu kez Cengiz Ünder'e çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cengiz Ünder'e çok yakın! Transferi İtalyanlar yazdı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

City'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in bonservisini almamaya karar verdiği ve oyuncuyla 'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cengiz Ünder'e çok yakın! Transferi İtalyanlar yazdı...

Sky Italia'da yer alan habere göre; , 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu 'in bonservisini almayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cengiz Ünder'e çok yakın! Transferi İtalyanlar yazdı...

Haberde; 'nın Cengiz için yüksek bonservis bedeli verecek kulüp bulma konusunda zorlanabileceği vurgulanırken, 23 yaşındaki futbolcunun 'ye geri dönüş ihtimalinin bulunduğu ve 'nin ciddi şekilde ilgisinin olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cengiz Ünder'e çok yakın! Transferi İtalyanlar yazdı...

Cengiz, 'da , ve olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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