Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cengiz Ünder'e çok yakın! Transferi İtalyanlar yazdı...

Spor Toto Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetiminde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer harekatı da sürüyor. Milli oyuncuyu uzun süredir gündeminde tutan sarı lacivertliler, bu kez Cengiz Ünder'e çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Leicester City'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini almamaya karar verdiği ve oyuncuyla Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester, 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu Cengiz Ünder'in bonservisini almayacak.